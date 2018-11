NRW-AfD streitet wegen Höcke-Auftritt

Düsseldorf Wegen eines Auftritts des Rechtsaußen Björn Höcke streitet die AfD in NRW. Ein Vorstandssprecher in NRW beschuldigt einen eher gemäßigten Kollegen als Spalter - und freut sich auf Höcke.

Die Führung der AfD in NRW hat sich wegen eines geplanten Redeauftritts des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke am Freitag in Bottrop total zerstritten. Helmut Seifen, einer der zwei AfD-Landesvorsitzenden, distanziert sich von dem Auftritt. Seifen, Landtagsabgeordneter und Vertreter des eher gemäßigten Flügels, überzeugte am Dienstagabend den Landesvorstand seiner Partei davon, eine negative Haltung zu dem Auftritt einzunehmen, berichten Insider. In einem Brief an die Mitglieder erklärt der Landesvorstand mit Mehrheit, er solidarisiere sich mit dem Bottroper AfD-Verband, der die Durchführung der Veranstaltung in seiner Stadt „missbilligt und ablehnt.“ Denn seltsamerweise hat die AfD in Münster das Treffen in Bottrop organisiert – was der Landesvorstand als „unkollegial“ kritisiert.