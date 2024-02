Parteitag der AfD in NRW Machtkämpfe in Marl – neuer Vorstand, alte Probleme

Ein Scharfmacher ist Martin Vincentz wahrlich nicht, und doch könnte man seinen unscheinbaren Nachsatz als Kampfansage an Björn Höcke verstehen: „Wir haben in NRW also mehr potenzielle Wähler als Thüringen Einwohner hat“, sagt der 37-Jährige, lächelt sein Arztlächeln und genießt den zustimmenden Applaus aus dem Publikum des Landesparteitages in Marl. Seine Rechnung geht auf, ganz buchstäblich. Vincentz, der gerade den Rechenschaftsbericht des Landesverbandes vorstellt, wird später auf diesem Parteitag in Marl wiedergewählt, weil seine Bilanz, wie er sie selbst nennt, tatsächlich „sehr sehr vorzeigbar“ ist.