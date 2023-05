Tausende fliehen vor den Kämpfen Abschiebungen in den Sudan sind ausgesetzt

Das Kriegsgeschehen im Sudan hat offenbar bislang keinen nennenswerten Anstieg der Flüchtlingszahlen aus diesem Herkunftsland in Deutschland ausgelöst. Bis in die letzte April-Woche waren in diesem Jahr bundesweit 234 Menschen aus dem Hauptherkunftsland Sudan angekommen, teilte das NRW-Flüchtlingsministerium mit: „Eine Veränderung der Zahlen ist aktuell nicht zu beobachten.“