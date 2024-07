Schulministerium: NRW-Abitur 2024 „reibungslos“

In diesem Jahr haben in NRW den Angaben zufolge rund 73.000 Schülerinnen und Schüler an 986 öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen in insgesamt 40 Fächern ihre Abiturprüfungen abgelegt. An den landesweit 233 Beruflichen Gymnasien haben rund 8.000 Schüler in 27 Bildungsgängen ihre Abi-Prüfungen absolviert. Auch hier liegt die vorläufige Durchschnittsnote von 2,48 im langjährigen Mittel, wie das Ministerium berichtete.