Appell der NRW-Landwirtschaftsministerin NRW-Abgeordnete sollen Agrardiesel-Sparpläne ablehnen

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat im Streit um das angekündigte Aus für Steuervergünstigungen von Landwirten an die Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen appelliert, den Plänen nicht zuzustimmen. „Die angekündigten Streichungen der Steuerrückerstattung für den Agrardiesel und der Befreiung von der Kfz-Steuer ab 2024 sind ein Tiefschlag für unsere Landwirtinnen und Landwirte“, schrieb sie laut Staatskanzlei in einem Brief an die Abgeordneten. Die Bundesregierung produziere mit dieser Entscheidung weitere Nachteile für die Betriebe im internationalen Wettbewerb.