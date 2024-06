Josefine Paul zum Rias-Jahresbericht in NRW „Ich bin entsetzt über die Welle antisemitischer Hetze und Übergriffe“

Bedrückende Beschreibungen einzelner Fälle im Rias-Jahresbericht lassen den Schluss zu, dass Täter sich selbst vor Zeugen in der Öffentlichkeit offenbar häufig stark fühlen. So sollen junge Männer in einer Regionalbahn israelfeindliche Parolen gegrölt haben. Als Mitreisende sie aufforderten, das zu lassen, gingen die Täter auf sie los. Laut einer anderen Schilderung gab ein Beschwerdeführer an, von mehreren Jugendlichen mitten in der belebten Moerser Innenstadt massiv beleidigt und angegriffen worden zu sein, nachdem sie zuvor ein Mahnmal bespuckt hatten. Niemand habe eingegriffen. Aufgeführt ist auch ein Fall, laut dem ein Drittklässler einem jüdischen Klassenkameraden vorwarf: „Ihr habt Palästina angegriffen“, und andere Kinder aufforderte, sich nicht mehr neben den Jungen zu setzen. Eine Lehrkraft habe der Mutter davon abgeraten, das Gespräch mit den Eltern des Aggressors zu suchen: Das seien Islamisten.