Mehr als 100 Millionen Euro NRW nachlässig bei Erstattung von Flüchtlingskosten

Viel zu lange hatte das damals noch von Joachim Stamp (FDP) verantwortete Flüchtlingsministerium das Thema offenbar nicht auf dem Schirm. So monierte der Landesrechnungshof, dass sich das Ministerium zuletzt im November 2019 bei den Bezirksregierungen über den Stand der Kostenerstattung informiert hatte. Erst durch das Nachhaken der Rechnungsprüfer sei dann bekannt geworden, dass sich nicht erstattete Beträge in dreistelliger Millionenhöhe angehäuft hatten. Dass es ein Problem gab, hätte dem Land dabei durchaus früher auffallen können. So hatten zwei Bezirksregierungen zurückgemeldet, dass das Verfahren der Rückerstattung mit der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verbesserungswürdig sei. „Trotzdem hatte sich das Ministerium mit den von den Bezirksregierungen vorgetragenen Problemen und dazu angeregten Lösungen nicht befasst“, heißt es im Rechnungshofbericht.