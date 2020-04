Häusliche Gewalt : Notbetreuung in NRW auch für gefährdete Kinder

Düsseldorf Schulen und Kitas müssen ab sofort auch von häuslicher Gewalt Betroffene aufnehmen.

Die CDU/FDP-Landesregierung will auch Kinder aus problematischen Elternhäusern in den Notbetreuungen der Kitas und Schulen aufnehmen lassen. Das sieht eine Rechtsverordnung vor, die am heutigen Freitag in Kraft treten soll. „Der Schutz aller unserer Kinder ist eine besonders wichtige Aufgabe. Darum haben wir mit den Beteiligten vor Ort intensiv diskutiert, wie wir gerade in der Krise Kinder vor Gewalt, Vernachlässigungen und Übergriffen bewahren können“, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP). Die Jugendämter erhielten die Möglichkeit, die Notbetreuung zu nutzen, wenn Kindeswohlgefährdung nicht anders ausgeschlossen werden könne. Die Entscheidung treffe die Jugendamtsleitung oder eine von ihr benannte Person, hieß es aus dem Ministerium. Die Betreuung für diese Kinder sei trotz des zurzeit in Kitas geltenden Betretungsverbots möglich.