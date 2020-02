Norbert Röttgen hat in einem Schreiben an die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer seine Kandidatur für den Vorsitz angemeldet. Der 54-Jährige positioniert sich so neben drei anderen möglichen Nachfolgern aus NRW: Armin Laschet, Friedrich Merz, Jens Spahn.

Die politische Karriere des ehemaligen CDU-Landeschefs allerdings war holprig. Diese Hoch- und Tiefpunkte hat Röttgen bereits erlebt: