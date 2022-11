Nitratbelastetes Wasser in NRW Zu lange gewartet beim Dünge-Problem

Das stimmt alles. Richtig ist aber auch: Die Nitratbelastung des Wassers in Nordrhein-Westfalen entstammt dem stickstoffhaltigen Dünger der Landwirtschaft. Schon jetzt zahlen alle Bürger und die Umwelt eine zu hohe Zeche dafür, dass dieses Problem über Jahrzehnte ignoriert wurde. Bei der Trinkwassergewinnung müssen allzu hohe Konzentrationen auf ein akzeptables Maß gesenkt werden, was ziemlich teuer ist. Brunnenbesitzer müssten eigentlich die Nitratwerte berechnen, wenn sie ihre Gemüsegärten gießen. Es darf damit nicht so weitergehen wie bisher, und bisherige Taktiken zur Verbesserung der Lage in Nordrhein-Westfalen waren eben nicht sehr erfolgreich. Auch müssten die Einschnitte für die Bauern jetzt nicht so heftig sein, hätte man viel früher korrigierend eingegriffen. Dann hätten es auch differenziertere und moderate Vorgaben zu Düngemitteln noch getan. Wer sich ärgern will, sollte deshalb nicht auf die EU blicken. Was jetzt geschieht, ist nur ein weiterer Beleg: Es rächt sich, wenn die Politik von Bund und Ländern Missstände aussitzen will, statt sie anzugehen, wenn es noch nicht ganz so weh tut.