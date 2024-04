Minister in Neusser Kita Die Berufsanerkennung läuft „lahmarschig“, sagt Hubertus Heil

Alona Kameniuk ist angekommen im deutschen Arbeitsmarkt. Im März 2022, kurz nach Beginn des Krieges, floh die heute 29-Jährige mit ihrer Familie aus der Ukraine nach NRW. Jetzt ist sie Inklusionsassistentin für ein autistisches Kind in der Kita St. Michael in Neuss. „In der Ukraine habe ich auch in einer Kita gearbeitet, das ist also nichts Neues für mich“, erzählt sie. „Weiter möchte ich eine Ausbildung zur Erzieherin machen“ - ab dem 1. August, sofern die Ämter noch mitspielen.