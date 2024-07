52 Prozent der Landesfläche Neues Wolfs-Territorium in NRW – jetzt ist das halbe Land Wolfsgebiet

Weiter nördlich wird es im Bereich von Ense, Möhnesee und Warstein durch den Übergang von den Wäldern des Arnsberger Waldes in die Agrarlandschaft der Soester Börde begrenzt. Im Süden bilden Autobahnen, dichte Siedlungsgebiete und die Ruhr erkennbare Grenzen. Im Südwesten grenzt es an die bestehende Pufferzone um die „Förderkulisse Märkisches Sauerland“ sowie im Nordosten an die bestehende Pufferzone um die „Förderkulisse Senne – Eggegebirge“.