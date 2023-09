Verpflichtung für 300 Euro im Monat Neues Stipendium soll junge Lehrer an Ruhrgebietsschulen bringen

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will angehende Lehrkräfte gezielt zu Schulen in schwierigen Lagen im Ruhrgebiet locken. Studierende können sich um ein Stipendium bewerben, wenn sie sich bereit erklären, für ihr Referendariat und nach Möglichkeit auch danach an so einen Standort zu gehen.