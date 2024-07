Warten auf Gesetzesänderung Neues Kita-Jahr startet mit Personalnot in den Kindergärten und offenen Fragen zum Geld

Kritik an dem Ansatz ist zu erwarten. So legte das Kita-Bündnis NRW, in dem sich freie Träger zusammengeschlossen haben, am Dienstag einen ganzen Forderungskatalog an die Politik vor, in dem es auch um Standards für Betreuungsalltag und Ausbildung geht. „Zugunsten der pädagogischen Qualität muss der Fachkraftschlüssel angehoben werden“, heißt es. Die Einrichtungen müssten demnach also mehr statt weniger ausgebildetes Personal haben. Eine „Aufweichung der fachlichen Standards von pädagogischen Fachkräften im gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel“ sei „nicht akzeptabel“.