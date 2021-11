Neues Ehrenamt : Ministerin wird Verbandspräsidentin

Düsseldorf Transparency Deutschland kritisiert die Wahl der NRW-Umweltministerin Heinen-Esser zur Bundeschefin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW): Interessenkonflikte seien dabei unvermeidlich. Die CDU-Politikerin verteidigt ihr Engagement: Sie wisse die Rollen zu trennen.

Wie andere Lobbyorganisationen auch gibt die SDW Stellungnahmen ab zu Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Länderebene. „Wir sind ‚Anwalt des Waldes‘ bei Gesetzgebungs- und Planverfahren sowie in den Landschaftsbeiräten“, heißt es auf der Homepage. Der SDW zählt auch zu den Organisationen, mit dessen Landesverband die Landesregierung vor Kurzem einen „Waldpakt“ schloss. Zu den Unterzeichnern zählte auch Heinen-Esser – auf Seiten der Landesregierung.

Norman Loeckel, Experte für transparente Verwaltung bei Transparency Deutschland, sagte unserer Redaktion: „Ein Minister hat eine Vorbildfunktion für alle Beamten. Allein deshalb verbieten sich sämtliche Nebentätigkeiten für Minister, auch ehrenamtliche.“ Interessenkonflikte seien unvermeidlich, in diesem Fall gebe es sogar Im konkreten Fall gibt es sogar eine Überschneidung mit der eigentlichen Ressortverantwortung der Ministerin, nämlich Umweltthemen: Der Fall demonstriere erneut die großen Lücken, welche in den Regeln für Minister in NRW existierten - im Gegensatz zu anderen Bundesländern und dem Bund.