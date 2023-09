Wölfe in NRW Neuer Wolfsrüde im Revier am Niederrhein – aber mehrere Raubtiere gelten als verschollen

Landesumweltminister Oliver Krischer (Grüne) hatte die Schermbecker Wölfin „Gloria“ zuletzt als Beispiel für problematische Raubtiere genannt, die man in NRW künftig schneller zum Abschuss freigeben wolle. „Wenn Wölfe hier ein Verhalten an den Tag legen, dass sie sich ganz offensichtlich auf das Reißen von Nutztieren und das Überwinden von Herdenschutz spezialisieren – das konnte man in der Vergangenheit bei ,Gloria’ beobachten nach unserer Einschätzung –, das wollen wir in Zukunft dann als Begründung, als Anlass für eine Entnahme dann entsprechend nutzen“, sagte der Umweltminister der Deutschen Presse-Agentur. „Gloria“ habe einigen wirtschaftlichen Schaden und viele Risse von Weidetieren auch über einen längeren Zeitraum verursacht. Damit sich ein solches Verhalten nicht im Wolfsbestand verbreite, könnte eine Entnahme sinnvoll sein. Der größere Teil der Wölfe verursache aber keine Probleme, unterstrich Krischer zugleich.