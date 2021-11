Rechtswidrige Räumung : Neuer Streit um den Hambacher Forst

Düsseldorf Grünen- und SPD-Opposition fordern Ministerpräsident Wüst auf, den Konflikt zu lösen und sein Versprechen einzuhalten, im Braunkohlerevier so viele Dörfer wie möglich zu retten. Die Bauministerin erklärt den Streit hingegen für beendet.

Im Rechtsstreit um die Räumung des Hambacher Forsts zeichnen sich neue Konfliktlinien ab. In einer erregt geführten Auseinandersetzung im Düsseldorfer Landtag erhob die Opposition am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung. „Der mit über 50 Millionen Euro teuerste Polizeieinsatz in der Geschichte des Landes war völlig sinnlos“, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm in einer von der Opposition beantragten Aktuellen Stunde und fügte hinzu: „Als Polizist würde ich mich von der Landesregierung auf den Arm genommen fühlen.“ Indem Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) nun auch noch einen demokratischen Ratsbeschluss in Kerpen ignoriere und der Stadt eine weitere Anweisung erteile, habe sie sich erneut für die „Holzhammer-Methode“ entschieden.