Neuer Schwung für die alte Tante „Nur erfolgreich, wenn SPD in NRW geschlossen vorangeht“

Negativ auf die SPD in NRW könnte es sich aber auswirken, wenn die Ampel in Berlin sich weiter streitet. „Das, was die Ampel in schwierigsten Zeiten abgeliefert hat, ist in der Sache vielfach wirklich in Ordnung“, sagt Post und warnt: „Aber das wurde im letzten Jahr zu oft von Streit überlagert. Hier müssen wir uns an die eigene Nase packen und schlicht besser werden.“