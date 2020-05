Folgen von Corona : Neue Regeln für Lehrer aus Risikogruppen in NRW vom 3. Juni an

Neue Regeln für Lehrer aus Risikogruppen in NRW vom 3. Juni an

Düsseldorf Vorerkrankte und ältere Lehrer müssen in NRW bisher keinen Präsenzunterricht erteilen. Vom 3. Juni an gilt das einem Erlass zufolge nur noch, wenn sie sich das individuelle Gesundheitsrisiko von ihrem Arzt bescheinigen lassen.

Für nordrhein-westfälische Lehrer aus Risikogruppen treten vom 3. Juni an neue Regelungen in Kraft. Wie aus einem Runderlass des Schulministeriums hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt, wird für den Einsatz dieser Lehrer im Präsenzunterricht von diesem Datum an das individuelle Risiko entscheidend sein, nicht mehr die pauschale Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Hintergrund sei die geänderte Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI), heißt es in dem Erlass weiter. Die neue Regelung soll demnach zunächst bis zu den Sommerferien gelten.