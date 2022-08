Im Landtag von NRW : Verena Schäffer und Wibke Brems sind neue Grünen-Doppelspitze

Düsseldorf Verena Schäffer bleibt Fraktionschefin der Grünen im Düsseldorfer Landtag. Zweite Fraktionsvorsitzende ist Wibke Brems. Die Abgeordneten besetzten daneben am Donnerstagabend weitere wichtige Vorstandsposten.

Die Grünen im Düsseldorfer Landtag haben ihre neue Doppelspitze gewählt. Die Fraktionsvorsitzenden sind Verena Schäffer, die schon in der vergangenen Legislaturperiode eine der beiden Chefinnen war, und Wibke Brems. Brems ist bekannt als energiepolitische Sprecherin der Grünen.

So will die neue schwarz-grüne NRW-Regierung starten

Koalitionsvertrag steht : So will die neue schwarz-grüne NRW-Regierung starten

Für die bedeutenden Vorstandsposten hatte es weitere Bewerbungen gegeben. So stand auch Norwich Rüße, Landwirtschafts- und Umweltexperte der Partei, für das Amt eines Fraktionschefs bereit. Für den Posten der Geschäftsführerin stellten sich nach Angaben einer Sprecherin neben Cruzmann noch Ina Besche-Krastl aus dem Kreis Mettmann und Laura Postma aus Aachen zur Verfügung.

Die Abgeordneten kamen in Essen zur Klausur zusammen. Die Wahlen begannen am späten Nachmittag, weitere stellvertretende Vorsitzende sollten bis in den späteren Abend hinein bestimmt werden.