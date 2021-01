Kostenpflichtiger Inhalt: Verschärfte Maskenpflicht in NRW : FFP2-Masken bei Aldi, keine Gratismasken im ÖPNV

So und nicht anders: Ein Mann trägt bei der Fahrt in einer Straßenbahn eine FFP2-Maske. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Am Montag tritt in Nordrhein-Westfalen die neue Coronaschutzverordnung in Kraft. Wichtigste Verschärfung ist die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu bekommen dürften die Masken vielerorts sein, Bürger müssen aber wohl tiefer in die Tasche greifen.