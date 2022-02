Neue Coronaregeln ab Samstag : NRW kippt 2G im Einzelhandel

NRW kippt am Samstag die 2G-Regel im Einzelhandel. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Am Samstag werden in Nordrhein-Westfalen erste Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft treten. NRW kippt dann unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel. Ministerpräsident Wüst mahnt jedoch weiter zur Vorsicht.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bevölkerung trotz der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen weiter zu Vorsicht gemahnt. „Die Pandemie wird bleiben“, sagte der Regierungschef im Düsseldorfer Landtag. „Wir brauche in der Phase der Öffnungen Vorsicht und Rücksicht.“ So gehen man gemeinsam von der Pandemie zurück in die Normalität. Wüst räumte ein, dass es bei der kritischen Infrastruktur kurzfristige Engpässe durch Isolation und Quarantäne gegeben habe. „Aber die kompletten großen Ausfälle sind ausgeblieben.“

Die Schutzanstrengungen und Einschränkungen hätten gewirkt. Gemeinsam mit den Impfungen habe man so verhindern können, dass Ältere und besonders gefährdete Menschen erkrankt seien. Wüst begrüßte, dass der Bund eine langfristige Rechtsgrundlage für bewährten Basisschutz geben werde. „Die Länder sind handlungsfähig auch nach dem 19. März.“

Wüst kündigte an, dass die neue Coronaschutzverordnung des Landes am kommenden Samstag in Kraft treten werde. Dann sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genese wegfallen, im Einzelhandel fallen Zutrittsbeschränkungen weg. Als Schutzmechanismus bleibt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Auch körpernahe Dienstleistungen sollen wieder zugänglich gemacht werden, dabei gilt allerdings die Pflicht zum Trage einer FFP2-Maske.

In einem zweiten Schritt am 4. März dürfen dann Ungeimpfte mit einem Test wieder in die Gastronomie gehen. Das gleiche gelte auch für Übernachtungsangebote.

Großveranstaltungen dürften wieder in größerem Ausmaß stattfinden: In Innenräumen mit bis zu 60 Prozent Zuschauern, maximal jedoch 6000. An der frischen Luft sind 75 Prozent, maximal jedoch 25.000 Zuschauer zugelassen. „Diskotheken und Clubs werden mit 2G plus wieder öffnen – ein großer Schritt in Richtung Freiheit.“

Und schließlich Schritt drei, ab dem 19. März, dann laufen die Maßnahmen bis auf den Basisschutz aus. Wüst sagte jedoch, gemeinsam würden Bund und Länder die Schritte überprüfen –in beide Richtungen. „Es wäre nicht klug, erst überhastet zu öffnen und dann wieder einschränken zu müssen.“ Die Lage in den Krankenhäusern müsse man nach wie vor im Blick behalten. „Der nächste Herbst kommt. Der Expertenrat sagt ganz klar: Mit der nächsten Welle ist zu rechnen.“