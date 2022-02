Neue Corona-Regeln in NRW : Gesundheitsminister Laumann spricht von „Wendepunkt“

Düsseldorf Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern hat nun auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Details zu den Lockerungen im Land erläutert. Die Beschränkungen könnten „mit gutem Gewissen“ schrittweise zurückgefahren werden.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Freitag Details der gelockerten neuen Corona-Schutzverordnung erläutert. „Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, an dem wir mit gutem Gewissen schrittweise Beschränkungen zurückfahren können“, erklärte er in Düsseldorf.