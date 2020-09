Armin Laschet im Porträt : Biografie eines Widersprüchlichen

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, kommt zur Sitzung des CDU-Präsidiums am Konrad-Adenauer-Haus an. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Am Freitag erscheint das lesenswerte Porträt „Der Machtmenschliche“ über Ministerpräsident Laschet. Es skizziert nicht nur den spannenden Werdegang vom Journalisten zum Ministerpräsidenten, sondern beleuchtet die Kanzlertauglichkeit des Aacheners.

Der Zeitpunkt ist clever gewählt. Kurz nachdem der CDU-Bundesvorstand den Weg für den Bundesparteitag am 4. Dezember frei gemacht hat, erscheint an diesem Freitag eine Biografie über Armin Laschet – sie markiert den Auftakt für die heiße Wahlkampfphase um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Für „Der Machtmenschliche“ haben die Landespolitikkorrespondenten Tobias Blasius (Funke Mediengruppe) und Moritz Küpper (Deutschlandfunk) mit mehr als 60 Menschen aus Laschets Umfeld gesprochen, darunter Schulfreunde, Familienmitglieder, hochrangige Politiker und Laschet selbst. Herausgekommen ist ein recht ambivalentes Bild des Politikers, der sich gerade für höchste Ämter in Stellung bringt.

Der Machtmenschliche – Armin Laschet. Die Biografie; Tobias Blasius, Moritz Küpper; 384 S.; Klartext Verlag, 25 Euro Foto: Verlag

Besonders aus dem Aachener Kosmos, dem Brutkasten seiner politischen Karriere, liefert die Biografie Einblicke – und nicht zuletzt den Kontext für seinen bis heute gültigen moralischen Kompass. Das Aufwachsen in einem katholischen Elternhaus, der Vater ein sogenanntes Mikätzchen, also ein Steiger, der aufs Lehramt umsattelt und sich zum Grundschulrektor hocharbeitet. Die Mutter als gute Seele der katholischen Pfarrgemeinde, die Brüder als wichtige Ratgeber. Die Autoren schmücken das mit unterhaltsamen Anekdoten aus, man wähnt sich dabei, wenn Laschet als Jung-Karnevalist mit einer selbst organisierten Karnevalsveranstaltung oder der Laienspielergruppe einer Kirchengemeinde erste Auftritte vor Publikum absolviert und so sein Redetalent entdeckt, das ihn in den Aachener Rat und später ins Büro von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) befördert.

Es ist das Bild eines nahbaren Politikers, der noch heute im Elektroauto E.Go durch die Stadt fährt, selbst im Getränkemarkt einkauft und in einem Reihenhaus lebt. Für die Laschets sei Aachen-Burtscheid nicht verhandelbar – Helmut Kohl sei ja schließlich auch in Oggersheim wohnen geblieben, Gerhard Schröder in Hannover.

Auch wenn der Grundton des Buches ein Laschet-freundlicher ist, arbeiten die Autoren auch Schwächen heraus – etwa wenn sich der behauptete Anteil am Aufbau eines eigenen Korrespondentenbüros des Bayerischen Rundfunks in Bonn nicht klar belegen lässt. Es dränge sich der Eindruck eines Politikers auf, der ein wenig zu dick aufgetragen habe. Der Skandal um verschlampte Klausuren während seiner Lehrtätigkeit an der RWTH Aachen, der ihn fast die Karriere kostet, wird genauso thematisiert wie seine emotionalen Ausbrüche. Laschet blaffe mitunter Mitarbeiter an, werde unwirsch, wenn in Sitzungen zu lange an einem Thema herumgekaut werde. Und dann wiederum der Laschet, der Auseinandersetzung nie mit harten Bandagen geführt habe, weshalb Vertraute sagen, ihm gehe die politische Brutalität ab.

Der Leser erfährt viel über den Netzwerker, der Mitglied der legendären schwarz-grünen Pizza-Connection, aber auch des Leichlinger Kreises wird. Fein herausgearbeitet wird die Nähe zur Kanzlerin. Einer wie Laschet könne mit Links-Rechts-Debatten und der diffusen Sehnsucht nach konservativen Haltelinien nichts anfangen.