Abhängigkeit von Gaslieferungen : Neubaur: Wir hängen am langen Arm von „Kriegsverbrecher Putin“

Neubaur: Wir hängen am langen Arm von „Kriegsverbrecher Putin“

Düsseldorf Das Bangen um die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 verdeutlicht laut NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur vor allem eins: die Abhängigkeit von Russland. Was Verbraucher ihrer Meinung nach tun können und was diese zu erwarten haben.

Mit Blick auf den wieder gestarteten Gasfluss in der Pipeline Nord Stream 1 hat Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) die Dringlichkeit des Energiesparens untermauert. Dass nur wenig Gas geliefert werde, mache deutlich, „wie wir am langen Arm von Kriegsverbrecher Putin hängen, wie er uns im Griff hat“, sagte sie am Donnerstagmorgen im „Deutschlandfunk“.