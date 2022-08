Campfire Festival vor dem Landtag : NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur fordert Umbau der Gasumlage

Düsseldorf Viel Polit-Prominenz beim Campfire-Festival vor dem Landtag: NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur fordert einen Umbau der Gasumlage und zeigt sich im Notfall offen für den Streckbetrieb der Atommeiler. Medienminister Nathanel Liminski warnt trotz RBB-Krise vor einer Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen.

Im Umgang mit der Energiekrise fordert NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur Nachbesserungen bei der Gasumlage: „Bei der Gerechtigkeit ist sie nicht ausgestaltet“, sagte die Grünen-Politikerin beim Campfire-Festival am Samstag vor dem Landtag in Düsseldorf. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeite mit Hochdruck daran, die Umlage nachzubessern. Aktuell können auch Unternehmen mit großen Gewinnen sie erhalten. Die Umlage an sich sei aber kein Fehler, so die Ministerin weiter: „Sie bewegt sich nun mal im Rahmen des Ampel-Koalitionsvertrages, der Steuerhöhungen ausschließt und die Schuldenbremse einhalten will.“