Landtag NRW : Naturschutzwächter-Anfrage lenkt Blick auf Anerkennung im Ehrenamt

Düsseldorf Sie passen auf, wenn die Beamten Feierabend haben: Hunderte Naturschutzwächter sind in der Landschaft unterwegs. Ihr Einsatz ist ehrenamtlich. Mancherorts spart man sich sogar ein kleine Aufwandsentschädigung.

Naturschutzwächter sehen vor allem an Wochenenden und Feiertagen nach dem Rechten, wenn die Beschäftigten der Behörden nicht im Einsatz sind. Dieses Engagement war den Kreisen Ennepe-Ruhr, Minden-Lübbecke und der Stadt Solingen in den vergangenen Jahren nicht einmal einen Cent Aufwandsentschädigung wert, wie einer Abfrage des Ministeriums in den 54 Kreisen und kreisfreien Städten abbildet. Dagegen zahlt der Kreis Heinsberg rund 102 Euro pro Kopf und Monat.

Rüße hatte in seiner Anfrage betont, dass Naturschutzwächter in Zeiten des Artensterbens und Klimawandels an Bedeutung gewonnen hätten. Gerade seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei ihre Aufsicht besonders benötigt worden, weil sich seitdem mehr Menschen in der Natur aufgehalten hätten.