Medienbericht : Laschet-Vertrauter Liminski tritt für die CDU in Köln-Ehrenfeld an

Laschet-Vertrauter Liminski tritt für die CDU in Köln-Ehrenfeld an

Köln Im Rhein-Sieg-Kreis hat Nathanael Liminski eine Schlappe erlebt, als er für die CDU in den Landtag einziehen wollte. Nun bewirbt sich der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei im Wahlkreis Köln-Ehrenfeld um ein Direktmandat.

Die Nachricht von Liminskis Kandidatur bestätigte der Kölner CDU-Parteichef Bernd Petelkau dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Demnach erhielt der CDU-Politiker bei der Aufstellung am Dienstagabend rund 80 Prozent der Stimmen. Liminski, ein enger Vertrauter des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), hatte sich zuvor in Sankt Augustin vergeblich um ein Direktmandat bemüht.

In CDU-Kreisen hieß es, mit der Aufstellung in Köln sei ein Listenplatz für Liminiski sicher. Der CDU-Politiker wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach seine politische Karriere in NRW auch nach der Landtagswahl fortsetzen können. Ein Gegenkandidat trat dem Vernehmen nach nicht an.