Kostenpflichtiger Inhalt: 24-Stunden-Streik im Rheinland : Hier werden am Dienstag Busse und Bahnen bestreikt

Am Dienstag treffen die Verdi-Streiks Busse und Bahnen. Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Ärger für Schüler und Pendler: Bei Rheinbahn, NEW und vielen anderen Verkehrsunternehmen bleiben Busse und Bahnen im Depot. In Monheim haben die Bürger hingegen Glück. Verdi will damit den Druck erhöhen.