24-Stunden-Streik im Rheinland : Hier werden am Dienstag Busse und Bahnen bestreikt

Am Dienstag treffen die Verdi-Streiks Busse und Bahnen. Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Ärger für Schüler und Pendler: Bei Rheinbahn, NEW und vielen anderen Verkehrsunternehmen bleiben Busse und Bahnen im Depot. In Monheim haben die Bürger hingegen Glück. Verdi will damit den Druck erhöhen.

Schüler und Pendler erwartet ein turbulenter Dienstag. Dann will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Nahverkehr in NRW flächendeckend bestreiken. Damit erreicht die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst einen ersten Höhepunkt.

Rheinbahn in Düsseldorf

Der Streik beginnt Dienstagmorgen um 3 Uhr und dauert 24 Stunden. Es fahren keine U-Bahnen, Straßenbahnen und keine Busse, wie das Unternehmen mitteilt. „Betroffen ist das gesamte Bedienungsgebiet der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.“ Das Unternehmen empfiehlt, auf S-Bahnen und Regionalzüge der Bahnunternehmen umzusteigen. Geld zurück gibt es nicht, wie die Rheinbahn betont: Es entfalle sowohl die Mobilitäts- als auch die Anschlussgarantie. Die Kundencenter sind ebenfalls geschlossen.

KVB Köln

Von Dienstag 3 Uhr bis Mittwoch 3 Uhr fahren auch in Köln keine Stadtbahnen. Im Busverkehr werden nur die Fahrten stattfinden, die durch Subunternehmer durchgeführt werden. Welche Fahrten das sind, können Kunden der Fahrplanauskunft entnehmen. Der Streik bei den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) betrifft auch die Stadt Bonn. Hier sind die Stadtbahnlinien 16 und 18 betroffen, da sie gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn (SWB Bonn) betrieben werden. Vom Streik nicht betroffen sind Verbindungen der Deutschen Bahn und der Mittelrheinbahn.

Mönchengladbach/Viersen

Der gesamte Schulbus- und Linienverkehr kommt am 29. September in Mönchengladbach zum Erliegen, teilte die NEW mit. „Eltern, deren Kinder im Regelfall mit dem Schulbus fahren, müssen an diesem Tag eine andere Beförderungsmöglichkeit suchen“, so das Unternehmen. In Viersen sei ebenfalls der gesamte Linienverkehr betroffen. Schulbusse, die außerhalb des öffentlichen Linienverkehrs unterwegs sind, fahren jedoch am 29. September nach Plan. Auch in den übrigen Bedienungsgebieten der NEW-Verkehrsunternehmen sei streikbedingt mit Einschränkungen zu rechnen.

Monheim/Langenfeld

In Monheim haben die Menschen Glück: „Voraussichtlich werden die Bahnen der Stadt Monheim nicht davon betroffen sein“, erklärte Detlef Hövermann von der Bahngesellschaft BSM. Es könne allerdings sein, dass Busse und Bahnen anderer Verkehrsunternehmen, die ebenfalls in Monheim, Langenfeld und Leverkusen verkehren, ausfallen. Die BSM-Hotline ist telefonisch unter 02173-9574-42 erreichbar.

Rhein-Erft-Kreis

Auch die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG) wird nicht bestreikt. Die Busse fahren, es könne aber zu Verspätungen kommen, teilte die REVG mit. Zudem sollten Umsteiger auf andere Verkehrsgesellschaften prüfen, ob dort gestreikt wird.

Kleve/Wesel

Verdi bestreikt die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe NIAG. Das Unternehmen rechnet damit, dass durch den vorübergehenden Ausstand rund 25 bis 30 Prozent der Verbindungen im Verkehrsgebiet der NIAG und von LOOK betroffen sein werden. Der Großteil des Verkehrsangebots könne aber dank des Einsatzes von Schwestergesellschaften voraussichtlich aufrecht erhalten werden, so das Unternehmen. Allerdings sei mit Engpässen zu rechnen. Voraussichtlich seien gerade auch die teils stark ausgelasteten Linien besonders vor Schulbeginn und nach Schulende betroffen.

Worum es geht

Bei dem Streik im Nahverkehr geht es Verdi gleich um zwei Dinge: Zum einen sind die Löhne der 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr an die Entwicklung im öffentlichen Dienst gekoppelt. Sie wollen mit dem Streik die laufende Tarifrunde bei Bund und Kommunen unterstützen. Zum anderen fordern sie eine Straffung des kommunalen Flickenteppichs. So soll es bundesweit einheitliche Regelungen beim Überstunden-Ausgleich und den Zulagen für Schichtdienste geben sowie bundeseinheitlich 30 Urlaubstage.

In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst fordern Verdi und der Beamtenbund dbb für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, und dabei mindestens 150 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde startet am 22. Oktober in Potsdam.