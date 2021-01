Fahrgastschwund : Corona leert die Kassen im NRW-Nahverkehr

Eine Straßenbahn in Essen (Archivfoto). Foto: Ruhrbahn

Essen Zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat ein Lockdown für leere Busse und Bahnen gesorgt. Einnahmen aus den Fahrkartenverkäufen sind massiv eingebrochen. Bund und Land sorgen aber für Ausgleich.

Der massive Fahrgastschwund durch die Corona-Krise beschert den Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen hohe Einnahmeverluste. Bei der Ruhrbahn in Essen sind im vergangenen Jahr durch die Pandemie etwa 15 Millionen Euro an Fahrgeldeinnahmen weggebrochen, wie eine Sprecherin berichtete. Die Einnahmeausfälle würden aber durch den Rettungsschirm des Bundes und des Landes abgefedert.