Nahostkonflikt NRW verspricht Hilfestellung im Schulalltag

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat sich erneut mit Schulleitungs- und Lehrerverbänden über die Lage an den NRW-Schulen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten ausgetauscht. Es war bereits das zweite Gespräch dieser Art binnen einer Woche. Feller sagte anschließend unserer Redaktion, dass es nach dem Angriff auf Israel an den Schulen weiterhin zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen ist. „Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern für ihren bisherigen Einsatz bei der Behandlung dieses ebenso emotionalen wie schwierigen Themas – einerseits als Wissensvermittler, andererseits als Vertrauenspersonen für ihre Schülerinnen und Schüler.“ Feller kündigte an, man plane, die Schulen noch in dieser Woche mit weiteren Informationen und Angeboten zu unterstützen.