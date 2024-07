Finanzminister nennt Details 3,3 Milliarden Euro neue Schulden in NRW

Im offenen Ganztag an Grundschulen will das Land den Platzausbau vorantreiben. Von 2025 bis 2027 sollen jährlich 50.000 neue Plätze entstehen, 2028 noch einmal 25.000. Damit hätte man dann 605.000 Plätze im offenen Ganztag finanziert und den prognostizierten Bedarf übererfüllt, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU). Ein Gesetz, das klare Standards für etwa Personal oder Räume vorgibt, wird es aber nicht mehr geben: Die Landesregierung hat sich von diesem Ziel verabschiedet. Stattdessen will sie per Erlass festlegen, dass Schulen und Ganztagsbetreuung verbindlich mehr zusammenarbeiten müssen. Sie sollen gemeinsam Bildungsziele festlegen, Lehr- und Betreuungskräfte sollen sich absprechen, Vertreter des Ganztags sollen in Schulkonferenzen sitzen, gegebenenfalls sollen Unterricht und Betreuung sich lockerer über Vor- und Nachmittag verteilen – was vor allem da möglich ist, wo praktisch alle Kinder im offenen Ganztag sind.