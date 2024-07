Abreise nach Spiel in Dortmund Warum für den Kanzler kein Nachtflugverbot nach EM-Spielen gilt

Ein Vorgang, der Verwunderung ausgelöst hat. Zum einen stehen Kurzstreckenflüge wegen des CO 2 -Ausstoßes in der Kritik: Ob so eine Reise wegen eines Fußballspiels gerechtfertigt ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zum anderen gilt in Dortmund ein Nachtflugverbot. Ausnahmen dürfen nur in sehr begrenztem Rahmen genehmigt werden, und die zuständige Bezirksregierung Münster hat dies nicht getan.