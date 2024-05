Nach überraschendem Abgang Minister präsentiert Nachfolger von Cum-ex-Chefermittlerin

Die Personalie beschäftigte den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags. Dabei sparte die Opposition nicht mit Kritik am Minister. Sonja Bongers von der SPD brachte es auf die Formel: „Die Besten verlassen die Justiz.“ Borgers sprach davon, dass der Fall insgesamt sehr unglücklich verlaufen sei. „Das darf auf keinen Fall in Zukunft wieder passieren. Es handelt sich um ein Armutszeugnis für die Landesregierung und Ihr Haus“, sagte sie in Richtung von Minister Limbach.