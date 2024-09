Abschiebehaftanstalt und BAMF-Kommunikation Neue Vorwürfe gegen NRW-Fluchtministerin Paul

In der bislang einzigen sogenannte Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren (Kreis Paderborn) stünden insgesamt 175 Haftplätzen zur Verfügung, die im bisherigen Jahresverlauf nicht einmal zur Hälfte belegt gewesen seien. Die Pläne für den Bau einer weiteren Einrichtung stammen aus dem Jahr 2021, also aus Zeiten der schwarz-gelben Vorgängerregierung. FDP-Fraktionschef Henning Höne sprach von einer „skandalös kurzsichtigen Entscheidung“ und schimpfte: „Die grüne Asylpolitik gefährdet die Sicherheit Nordrhein-Westfalens.“