Innenminister Reul im Landtag „Weil ich kein Hellseher bin“

Bei dem Messerattentat eines offenbar islamistischen Terroristen in Solingen starben drei Menschen, acht wurden verletzt. Der Innenminister ist in Zugzwang: Es gibt allzu viele offene Fragen. Etwa danach, wo der Verdächtige eigentlich war, bis er einen Tag nach der Tat in der Nähe seiner Flüchtlingsunterkunft von Beamten aufgegriffen wurde. „Ob er jemanden getroffen hat, wen er getroffen hat, was er gemacht hat – das sind rund 24 Stunden, die fehlen uns im Moment“, schilderte Reul.