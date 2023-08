Regensommer 2023 Ernteausfall bei Bio-Kartoffeln erwartet

Die Zeit vor und nach dem großem Regensommer 2023 liegt auf dem Gut Marienfeld in der Ortschaft Titz nur wenige Meter voneinander entfernt: In der einen Scheune lagert der gute Weizen, den Landwirt Severin Hogen noch rechtzeitig ernten konnte. In einem Nachbargebäude greift er eine Handvoll des Weizens, der durch den lang anhaltenden Regen ab Mitte Juli Triebe entwickelt hat. Dieser genügt nicht mehr den Ansprüchen der Bäcker und ist deshalb nur noch als Tierfutter zu verwerten. Für Hogen sind das schmerzhafte wirtschaftliche Einschnitte. Noch vor einem Jahr waren 100 Prozent der Ernte Qualitätsweizen, in diesem Jahr ist es nur noch die Hälfte.