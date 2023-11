Pro-Palästina-Kundgebung in Essen Rufe nach Kalifat – Polizeigewerkschaft fordert strikteres Vorgehen

Am Wochenende hat es in mehreren deutschen Städten erneut pro-palästinensische Demonstrationen gegeben. In Düsseldorf hatten sich am Samstag rund 17.000 Menschen versammelt, in Berlin waren es etwa 6.000. Bei einer Pro-Palästina-Demonstration in Essen forderten Teilnehmer die Errichtung eines Kalifats.