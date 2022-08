Nach Tod eines 16-Jährigen in Dortmund : Reul weist Rassismus-Verdacht gegen Polizei zurück

Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen 16-Jährigen gab es Protest vor der Polizeiwache Nord. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Das Ermittlungssystem nach Einsätzen wie in Dortmund sei „nicht glücklich“, so die Grünen. Ein neuer Beauftragter soll Vertrauen schaffen. Strukturellen Rassismus anzunehmen sei aber „hanebüchen“, sagt der Innenminister.

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund werden Rufe nach einer Änderung der polizeiinternen Ermittlungspraxis lauter. Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigt sich offen dafür. „Das derzeit angewendete Verfahren kann man möglicherweise noch verbessern“, sagte er unserer Redaktion. „Dazu gibt es verschiedene Vorschläge, die wir uns jetzt genau anschauen.“ Eine komplett unabhängige Untersuchungs­institution für Fälle wie den in Dortmund hält er aber nicht für nötig: „Wozu brauchen wir eine zusätzliche Instanz, wenn es doch mit der Justiz bereits eine unabhängige Instanz gibt?“

In Dortmund wurde am 8. August ein 16-Jähriger durch Polizeischüsse aus einer Maschinenpistole getötet. Kritik gibt es seither vor allem an der Praxis, nach der Polizeibehörden paarweise jeweils gegeneinander ermitteln, wenn es um mögliche Konsequenzen für Beamte geht. So sind Dortmund und Recklinghausen gekoppelt. „Es ist sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, welche Veränderungen notwendig sind. Dieser Fall zeigt, dass die derzeitige Regelung der gegenseitigen Zuständigkeit nicht glücklich ist“, sagte die innenpolitische Expertin der Grünen, Verena Schäffer. Zuvor hatten FDP und SPD bereits gefordert, den Automatismus abzuschaffen.

Info Fragen zu Bodycams und Taser-Einsatz Außerordentliche Sitzung Im Hauptausschuss des Landtags geht es am kommenden Dienstag, 23. August, um den Fall Dortmund. Fragenkatalog Fragen sind unter anderem, warum die Bodycams der Beamten ausgeschaltet waren und weshalb ein Taserschuss wirkungslos blieb.

Der 2019 eingesetzte Polizeibeauftragte des Landes, Thorsten Hoffmann, hält das System allerdings für unproblematisch. „Meines Erachtens ist die Neutralität in den Ermittlungen hier gewahrt“, so Hoffmann, der selbst 43 Jahre im Polizeidienst tätig war. „Die Beamten begehen Straftaten, wenn sie sich aus falsch verstandener Solidarität nicht an Recht und Gesetz halten – glauben Sie mir, das ist den Polizisten sehr bewusst.“

Hinweise auf strukturellen Rassismus ganz grundsätzlich sieht Hoffmann bei der Polizei in NRW nicht. Themen wie unter anderem Racial Profiling und Rassismus seien wichtiger Teil der Ausbildung, die Beamte seiner Erfahrung nach auch sehr ernst nehmen. Auch Innenminister Reul stellt sich entschieden gegen derlei Vorwürfe: „In der nordrhein-westfälischen Polizei arbeiten viele Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben. Eine Stabsstelle im Innenministerium hat sich lange, intensiv und höchstwissenschaftlich der Frage gewidmet, ob es in der NRW-Polizei etwa rechts­extreme Netzwerke gibt“, so Reul. „Vor diesem Hintergrund von strukturellem Rassismus bei der Polizei zu reden, ist für mich hanebüchen.“

Entsprechende Anwürfe hatte es nach dem Geschehen von Dortmund gegeben, weil der getötete 16-Jährige aus dem Senegal stammte. Auch mit Blick auf solche Verdächtigungen will die Landesregierung bald einen unabhängigen Polizeibeauftragten einsetzen. Das haben die Grünen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Der oder die Beauftragte soll eine von Polizei und Innenministerium losgelöste Anlaufstelle für sämtliche Beschwerden sein, die über die Polizei laut werden – sei es aus Polizeikreisen selbst oder von Bürgerinnen und Bürgern.

„Es ist enorm wichtig, dass es so eine neutrale Ansprechperson gibt“, so Verena Schäffer. „Die Reaktionen nach dem Fall in Dortmund, gerade in migrantischen und schwarzen Communitys, haben gezeigt, dass dort offenbar Erfahrungen mit der Polizei gemacht werden, die zu einem Vertrauensverlust geführt haben. Es ist sehr wichtig, dass diese Perspektiven in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion gehört werden.“ Sie sei überzeugt, dass das Vertrauen in die Polizei dadurch gestärkt und die Polizei davon profitieren werde. Wann der neue Polizeibeauftragte ins Amt kommt, ist noch unklar. Ein neues Gesetz soll seine Aufgaben und Befugnisse regeln.

