Currenta-Unglück : Nach Explosion: NRW will Stoffe nennen

Düsseldorf Die zuständige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sagt bei einer Sondersitzung des Umweltausschusses Aufklärung zu. Das Lanuv sieht keinen Widerspruch der eigenen Messergebnisse zu Funden der Umweltschutzorganisation Greenpeace.

Messungen der Behörden hatten ergeben, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt wurden. Allerdings hatte die Umweltorganisation Greenpeace erklärt, sie habe anders als das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) „teilweise Konzen­trationen krebserregender Stoffe“ in Brandrückständen festgestellt. Der Chef des Lanuv, Thomas Delschen, wertete die Ergebnisse der Umweltaktivisten als Bestätigung der eigenen Proben. So seien bei allen Wischproben keine Dioxine gefunden worden, und auch bei den Proben der Rußpartikel-Niederschläge seien nur in zwei Fällen erhöhte Werte festgestellt worden. Es bleibe dabei, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine Schadstoffe in gesundheitsschädigendem Umfang freigesetzt worden seien. Anwohnern empfahl Delschen dennoch, Obst und Gemüse aus dem Garten zu waschen. Rußrückstände auf den Grundstücken könnten gesäubert werden und diese mit den verwendeten Lappen im Restmüll entsorgt werden.