Nach der Landtagswahl in NRW : CDU und Grüne starten Sondierungsgespräche – in der SPD ist man gespannt

CDU und Grüne starten Sondierungsgespräche – in der SPD ist man gespannt

Nach der Landtagswahl in NRW

Düsseldorf Die CDU und die Grünen beginnen am Dienstag mit Sondierungsgesprächen für eine mögliche gemeinsame Regierung. Die Grüne Jugend ist jetzt schon sehr skeptisch, und in der SPD wartet man gespannt ab.

Ungeachtet der für Dienstag angekündigten ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen haben sich zum Wochenauftakt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zum Austausch getroffen. Neben den beiden nahmen noch der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), und die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, teil. Beide Seiten sprachen etwas mehr als eine Stunde miteinander. „Wir hatten einen guten Austausch zu den Themen des Landes, die ganz evident anstehen: zu Klimaschutz, bester Bildung, innerer Sicherheit und anderen Themen“, sagte Wüst. „Und wir haben uns verabredet, dass wir unabhängig von den Sondierungen mit den Grünen auch in Zukunft im Austausch bleiben.“ Kutschaty sagte, das Gespräch habe „in angenehmer kollegialer Runde“ stattgefunden.

Gegenüber unserer Redaktion erklärte Thomas Kutschaty später seine Sicht auf die nun anlaufenden schwarz-grünen Begegnungen. „Die nächste Koalition sollte nicht zum ,Düsseldorfer Kuhhandel‘ werden, in dem jede Partei ihre Ressorts bekommt und sonst ignoriert man sich“, sagte Kutschaty. „Daher sind wir in den kommenden Tagen im Zuge der Sondierungen gespannt, ob die großen Unterschiede bei sozialen und ökologischen Fragen wirklich überzeugend geklärt werden können oder ob eine Art konservativer Scheinfrieden über allem steht.“ Kutschaty hatte nach der Wahl mehrfach klargemacht, dass die SPD sich eine Ampel-Koalition in NRW vorstellen könnte, falls aus einem schwarz-grünen Bündnis nichts wird.