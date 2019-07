Vertrauliche Sitzung zu Hacker-Affäre : Eklat nach Laschet-Vernehmung

Düsseldorf Die Vernehmung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Untersuchungsausschuss verlief noch friedlich. Aber danach kam es in einer vertraulichen Sitzung des Ausschusses zu heftigem Streit. Grund: Die Opposition will die Telefon-Verbindungsdaten einsehen.

Die Opposition im Landtag fordert NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) auf, die geplante Löschung seiner Telefon-Verbindungsdaten zu unterlassen. „Die SPD-Fraktion beabsichtigt, unmittelbar durch einstweiligen Rechtsschutz die Löschung der Daten durch das JM NRW zu unterbinden“, heißt es in einem Brief der SPD-Fraktion an den NRW-Justizminister, der unserer Redaktion vorliegt.