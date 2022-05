Mehr Beschäftigungsmöglichkeiten : Institut fordert mehr Inklusion von künftiger NRW-Regierung

Düsseldorf/Berlin Nötig seien etwa ein Gesamtkonzept zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems und der schrittweise Abbau der Förderschulen. Zudem sollten mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt geschaffen werden.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen die verhandelnden Parteien dazu aufgerufen, den neuen Koalitionsvertrag nach der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auszurichten. So sollten inklusionspolitische Vorhaben in allen Bereichen der Landespolitik verankert und in das Regierungsprogramm aufgenommen werden, erklärte das Deutsche Institut für Menschenrechte am Montag in Berlin. Nötig seien unter anderem ein Gesamtkonzept zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems und der schrittweise Abbau der Förderschulen.