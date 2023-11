Nach islamistischen Demonstrationen Wüst ruft Bürger in NRW zu Gegendemonstrationen auf

Wüst verlangte von der Zivilgesellschaft kurz vor dem Erinnern an 85 Jahre Reichspogromnacht, ein klares Zeichen dafür zu setzen, dass diejenigen, die gegen jüdisches Leben auf die Straße gegangen seien, eine absolute Minderheit seien. Wüst riet zur Teilnahme am für Mittwochabend geplanten Schweigemarsch in Köln – er selbst und der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), hatten ihre Teilnahme fest zugesagt. „Die Erinnerung an diese Reichspogromnacht war niemals zuvor in unserer Geschichte mehr Mahnung als in diesen Tagen.“ Man müsse erleben, dass sich Jüdinnen und Juden fast 80 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland nicht mehr sicher fühlten. „Die Losung ,Nie wieder‘ heißt, es ist unsere Verantwortung, allen entgegenzutreten, die sich auf die Seite des Terrors stellen“, so Wüst.