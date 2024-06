Nach Cyberattacke gegen CDU Keine Sicherheitslücke im NRW-Landtag

Die Computersysteme des Düsseldorfer Landtags sind nicht von einer Sicherheitslücke betroffen, durch die Hacker die CDU attackiert haben. Das teilte die IT-Sicherheit des Landtags in einer internen Email am Mittwoch mit. Eine entsprechende Überprüfung habe ergeben, „dass die Systeme des Landtags von der Schwachstelle nicht betroffen sind“, heißt es in der Email, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.