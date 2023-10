Nach Bürgergeld-Reform Beamte pochen auf Besoldungserhöhung

Der Beamtenbund und die Opposition in NRW haben die Landesregierung noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, ihren Beamten in Sachen Besoldung entgegenzukommen. Hintergrund ist ein Streit über die sogenannte amtsangemessene Alimentation. Nach Einführung des im Vergleich zu Hartz IV höheren Bürgergelds hätten die Beamten ihrer Ansicht nach einen Anspruch darauf, dass ihre Besoldung entsprechend angehoben wird, damit das sogenannte Lohnabstandsgebot weiter gewahrt bleibt. Mit der für das kommenden Jahr geplanten Anhebung der Bürgergeldsätze um zwölf Prozent dürfte die Diskussion zusätzlich an Fahrt aufnehmen. Eine entsprechend hohe Zahl an Einsprüchen ist bei gegen die Besoldung eingegangen. Allerdings zeigt sich NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) bislang hartleibig. Er lehnt es ab, wie in früheren Jahren die Einsprüche ruhend zu stellen und damit den Beamten den Weg für Musterklagen zu eröffnen.