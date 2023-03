Überforderte Bezirksregierungen Reul wirft Opposition „Klamaukdebatte“ vor

Reul hatte seinen Kabinettskollegen am 24. Februar per Schreiben aufgefordert, bei der Zuweisung von Aufgaben zu priorisieren und zu prüfen, ob es Entlastungsmöglichkeiten gebe. Die Grenze der Belastbarkeit sei bei den Bezirksregierungen schon länger erreicht und in vielen Bereichen inzwischen überschritten.