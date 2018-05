Nach Aus für Christina Schulze Föcking: Wie geht es mit Armin Laschet weiter

Düsseldorf Mit ihrem Rücktritt zieht sich die Umweltministerin aus der Schusslinie. Dafür gerät nun die Rolle der Staatskanzlei ins Blickfeld. Für Ministerpräsident Laschet ist die Affäre noch lange nicht ausgestanden.

So erklärte Regierungssprecher Christian Wiermer am 16. März, also nur einen Tag, nachdem Schulze Föcking und ihr Ehemann wegen des Verdachts auf einen Hackerangriff auf ihr privates IT-System Anzeige erstattet hatten, Folgendes: "Nach Informationen der nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden hat es von bisher unbekannter Seite Versuche gegeben, auf persönliche Daten der Ministerin (...) zuzugreifen. Mindestens teilweise waren die Versuche demnach auch erfolgreich." Rund zwei Wochen später stellten die Ermittler vorläufig und rund einen Monat später wohl auch endgültig fest, dass es gar keinen Hackerangriff gab. Was genau war für den Regierungssprecher der Anlass, unter Berufung auf Behörden über einen teilweise erfolgreichen Zugriff von Unbekannten auf persönliche Daten der Ministerin zu berichten?

Und schließlich soll der Ausschuss untersuchen, warum Ministerpräsident Armin Laschet nicht intervenierte, als Schulze Föcking noch am 25. April in aller Öffentlichkeit Solidaritätserklärungen der Landtagsfraktionen wegen des angeblichen Hacker-Angriffs entgegen nahm, obwohl ihr spätestes am 18. April klar gewesen sein musste, dass es diesen Hacker-Angriff gar nicht gab. Laut Wiermer wurde die Staatskanzlei davon "zeitnah im April in Kenntnis gesetzt". Auch am 4. Mai gibt Laschet noch keine Entwarnung, obwohl er bei einer Pressekonferenz ausdrücklich auf das Thema Schulze Föcking angesprochen wurde. Heute will die Opposition den Ministerpräsidenten dazu in einer Fragestunde vor dem Plenum des Landtages befragen.