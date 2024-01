Innenminister Herbert Reul (CDU) Nach islamistischen Anschlagsplänen – Terrorgefahr bleibt hoch in NRW

Zuletzt wurden mögliche islamistische Attentatsideen gegen die Kirmes in Köln-Deutz bekannt. Die Ermittlungen dazu liegen bei der Bundesanwaltschaft. Zuvor kamen vor Heiligabend Anschlagspläne ans Licht, die den Kölner Dom betrafen. Über Weihnachten und Silvester folgten umfangreiche Polizeieinsätze, Spuren führten ins Saarland und nach Österreich. In Österreich wurden fünf Personen festgenommen, von denen sich laut dem Innenministerium derzeit noch drei in Untersuchungshaft befinden. Gegen einen 30-jährigen Tadschiken, der in Wesel festgesetzt wurde, liegt inzwischen ein europäischer Haftbefehl aus Österreich vor. Das Auslieferungsverfahren läuft. Von vier weiteren Männern, die NRW vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden, blieb einer bis zum 14. Januar in der Obhut der Behörden.